PACHINO (SIRACUSA) – Un ventisettenne è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato in contrada Maucini, a Pachino, nel Siracusano. Il giovane sarebbe finito sotto un mezzo meccanico mentre era al lavoro in un terreno. La Procura di Siracusa, che coordina gli accertamenti della polizia municipale, ha aperto una inchiesta.