Risse tra adolescenti: avvisi per due minorenni

MESSINA – Il questore di Messina Annino Gargano, a seguito di gravi episodi di violenza urbana ha mandato a due minori di 14 e 16 anni un avviso orale. Nel caso del sedicenne, perché era l’autore di due distinte aggressioni, con la complicità di coetanei, rispettivamente in via XXIV Maggio e in via I Settembre. Vittime altri minori, dapprima minacciati e provocati verbalmente, poi colpiti ripetutamente con calci e pugni, nel primo caso persino con un casco da moto. Le vittime hanno riportato lesioni personali, in un caso giudicate guaribili in 40 giorni.

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, sarebbero state futili le ragioni che hanno scatenato le aggressioni. Il secondo provvedimento di avviso orale nei confronti di una quattordicenne che il 24 agosto scorso, a bordo di una vettura del tram, ha aggredito, altre due ragazze, entrambe maggiorenni, una delle quali strattonata, tirata per i capelli e ripetutamente colpita con schiaffi, fino all’intervento di un passeggero che riusciva a fermarla. La stessa minore è stata segnalata per un’altra aggressione, simile nelle modalità, avvenuta lo scorso 10 ottobre nel giardino comunale Villa Dante.