“Per i catanesi un alibi in meno per la differenziata”

CATANIA – Ha aperto al pubblico il quinto Centro Comunale di Raccolta (isola ecologica) di Catania, in via Carmelo Patané Romeo, nell’area attrezzata del 3° Municipio. Ampia 4 mila metri quadrati, è stata realizzata dall’amministrazione comunale, sulla base di un progetto curato dall’assessorato ai Lavori retto da Sergio Parisi. Un avanzato sistema di registrazione dei conferimenti con i sistemi di pesatura e il riconoscimento dell’utente tramite tessera sanitaria, garantisce ai cittadini che vanno a conferire i rifiuti differenziati di poter usufruire degli sgravi della Tari.

“Una nuova isola ecologica è un alibi in meno per ciascuno di noi al fine di aumentare la raccolta differenziata, avere una città più pulita con meno rifiuti ingombranti sulle strade e dunque più vivibile – ha detto il sindaco Trantino -. Dobbiamo prendere consapevolezza della responsabilità di essere custodi della bellezza di Catania e ogni cittadino, con le istituzioni, è chiamato a fare la propria parte”.



“Le nuove isole ecologiche – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente e alla nettezza urbana Massimo Pesce – sono un valore aggiunto per accrescere la raccolta differenziata che è al 37 % come media cittadina registrata a ottobre, con una tendenza in crescita che vogliamo a ogni costo incentivare. Queste nuove infrastrutture sono utilissime per i cittadini e anche in prospettiva per diminuire il costo della Tari non solo dei singoli cittadini che conferiscono, ma anche di tutto il costo del tributo”.

All’iniziativa hanno preso parte anche l’assessore ai lavori pubblici e alle politiche comunitarie Sergio Parisi, la presidente del 3° Municipio Maria Spampinato, Pasquale D’Errico e Fabrizio Patania, rispettivamente presidente e responsabile dell’Unità Tecnica Territoriale di Gema Spa, azienda di raccolta rifiuti che opera in appalto nel Lotto Centro di Catania, la direttrice comunale dell’ecologia Lara Riguccio.



Le caratteristiche tecniche dell’isola ecologica sono state spiegate dal Dut (direttore unità territoriale), Fabrizio Patania, del Consorzio Gema: “All’interno del centro comunale raccolta possono essere accolti quasi tutti i rifiuti normalmente prodotti e gestibili dagli utenti, rifiuti elettrici ed elettronici, grandi bianchi (frigoriferi e lavastoviglie), piccoli elettrodomestici, lampade fluorescenti, varie tipologie di plastica (bottiglie, flaconi e plastica dura), ingombranti, sfalci, imballaggi in legno, legno, carta, vetro. In particolare è possibile anche conferire indumenti usati, batterie e accumulatori al piombo, cellophane”.

Il Centro Comunale di raccolta Rifiuti di via Patanè Romeo sarà aperto al pubblico, dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 15.30, domenica e festivi esclusi.