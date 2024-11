Pelligra dal ministro

A pochi giorni dalla firma dell’accordo per la salvaguardia dei lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese ex Blutec, a Roma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato a Palazzo Piacentini Ross Pelligra e Giovanni Caniglia, rispettivamente presidente e amministratore Delegato di Pelligra Italia Holding, società specializzata nella riqualificazione e sviluppo del settore immobiliare commerciale, industriale e residenziale, aggiudicatrice del sito ex Blutec.

Il progetto del numero uno del Catania prevede la riqualificazione dello stabilimento di Termini Imerese in un polo manifatturiero, industriale e commerciale che ospiterà start up specializzate nell’innovazione dei processi industriali, stabilimenti per costruzione, oltre a imprese della manifattura, della logistica e del food & beverage. Nel corso dell’incontro i vertici di Pelligra Italia Holding hanno illustrato il programma di formazione dei 350 lavoratori ex Blutec previsto dal 6 novembre e la pianificazione di incontri con le istituzioni locali, il sindaco di Termini Imerese e le parti sociali.