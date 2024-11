PALERMO – L’auto del sindaco Roberto Lagalla è stata coinvolta stamattina in un incidente stradale in via Notarbartolo a Palermo dove si è scontrata con una moto. Il motociclista è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118, ma non è grave. Illeso il primo cittadino. Sono in corso i rilievi da parte della polizia municipale.