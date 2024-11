Otto chili di droga nel garage di Picanello

CATANIA – La polizia ha sequestrato a Catania otto chili di droga – 7,5 di marijuana a 500 grammi di hashish – che erano custoditi insieme a materiale per il confezionamento, bilance di precisione e varie parti di autovetture rubate – in un garage del quartiere Picanello. Parte della droga era già suddivisa in centinaia di dosi pronte per la vendita, che se fossero state immesse sul mercato avrebbero fruttato oltre 80.000 euro. Gli agenti della squadra volanti della questura sono intervenuti dopo che è giunta alla sala operativa una segnalazione circa due persone a bordo di due scooter con la targa coperta e con passamontagna indossati che stavano entrando in un condominio di via Duca degli Abruzzi.

Non appena sono giunti sul posto gli agenti, i due, che stavano spingendo un motoveicolo, alla vista della polizia si sono dati alla fuga, abbandonando il mezzo, risultato poi appena rubato. Mentre stavano perlustrando diversi garage vicino al luogo dove il motociclo era stato abbandonato gli agenti hanno avvertito un forte odore di marijuana. Hanno proceduto ad effettuare la perquisizione del locale, che ha permesso di trovare la droga. Sono in corso le indagini per risalire all’identità di coloro che hanno utilizzato il garage come deposito per stoccare la droga e per accertare la proprietà delle parti di auto così da restituirle ai legittimi proprietari.