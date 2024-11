“Non chiudo le scuole solo perché qualcuno teme di bagnarsi”

“L’allerta meteo con relativa chiusura delle scuole la disponiamo quando c’è un pericolo, e non per il timore che qualcuno possa bagnarsi”. Il sindaco di Catania Enrico Trantino risponde risentito alle polemiche. Mentre tanti Comuni della provincia etnea hanno reagito al maltempo con lo stop alle lezioni, il capoluogo ha scelto un’altra strada. E quando stamattina una pioggia fortissima si è abbattuta sulla città, in molti hanno criticato sui social la decisione del sindaco.

“Ho imparato a interfacciarmi con l’aeronautica – spiega Trantino ai microfoni di Antenna Sicilia – e abbiamo considerato che un’allerta meteo comporta tanti problemi per le famiglie che non sanno dove lasciare i propri figli. La città ha risposto bene alla pioggia, e certe notizie su caditoie e tombini sono infondate. Non ci sono stati grandi problemi”.

Sul web i commenti non sono generosi. “Io sono senza parole, non è una questione di pioggia e basta, a Catania il problema è che già abbiamo istituti non idonei, le strutture sono troppo vecchie o non adeguate. Tutto chiaro, quindi se disgraziatamente accadesse qualcosa a studenti o personale se ne assumono la piena responsabilità”, scrive Sonia su Facebook. E ancora: “Naturalmente chi scende dai paesi etnei e porta i figli a scuola a Catania non viene preso in considerazione! Giustamente nelle scuole di Catania ci sono solo alunni che abitano a Catania! Assurdo!”, le fa eco Giusi. “Non è necessario aspettare l’allerta. Se c’è brutto tempo la decisione è autonoma non si mandano”, scrivono ancora. E poi c’è chi prova a sdrammatizzare: “Forse il sindaco ha messo a disposizione motoscafi per arrivare nelle scuole”. E ancora: “Sto prendendo la barca e raggiungo la scuola”.

Il sindaco ha invece stoppato tutte le lezioni pomeridiane, mentre l’università ha disposto per il pomeriggio le lezioni a distanza. Trantino ieri aveva annunciato la sua decisione proprio su Facebook: “Sulla base delle interlocuzioni con l’aeronautica, per domani sono previste piogge che si intensificheranno nelle ore centrali della mattinata, ma che non supereranno la soglia critica. Nel pomeriggio le piogge aumenteranno in modo considerevole. Traducendo in concreto, domani mattina le scuole rimarranno aperte. Desideravo solo precisare che ci siamo confrontati per oltre due ore: non metteremmo mai a rischio l’incolumità dei nostri ragazzi e non prenderemo mai decisioni a cuor leggero”.