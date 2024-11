CATANIA – Un nuovo duro colpo inferto dalla polizia ai ladri seriali di auto e moto a Catania. Gli agenti hanno scovato a Librino, in un garage condominiale in viale Moncada, un deposito di auto rubate. Chiuso con un lucchetto, nel garage sono state trovate due Alfa Romeo Giulietta e una Fiat 500 che erano state rubate in diverse zone della città qualche giorno prima. Sono in corso gli accertamenti per risalire al proprietario del garage.