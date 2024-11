PALERMO – Il ventiduenne Giuseppe Raziano è morto a Corleone scontrandosi con la sua moto con un trattore nei pressi della strada statale 188. Il ragazzo è deceduto sul colpo, ancora non sono chiare le cause dell’impatto. La “Corleonese Agrigentina” è stata temporaneamente chiusa all’altezza del km 28 e il traffico indirizzato su un percorso alternativo con indicazioni in loco (statali 189 e 121).