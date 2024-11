PALERMO – Due ragazzine di 16 anni sono ricoverate a Palermo in gravi condizioni dopo che a bordo di un monopattino sono finite sotto due macchine in viale Leonardo Da Vinci, all’altezza di via Casalini. Si sono scontrate con una Ford Fiesta e una Peugeot 2008 e sono state portate all’ospedale di Villa Sofia. La prognosi è riservata.