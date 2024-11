AGRIGENTO – Terribile incidente ad Agrigento, lungo il viadotto Morandi: il 43enne Nicola Vasile in sella a uno scooter si sarebbe ribaltato sulla carreggiata per cause in corso di accertamento, schiantandosi contro il guardrail. La lamiera gli ha tagliato un braccio, poi recuperato sotto il viadotto dai soccorritori. Il ferito è stato trasportato in ospedale, in codice rosso.