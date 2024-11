CATANIA – Un pluripregiudicato catanese di 60 anni è stato sorpreso dalla polizia mentre stava cercando di rubare una berlina parcheggiata in via Lavandaie, vicino a piazza Duomo. Armato di un cacciavite ha colpito il finestrino posteriore, mandandolo completamente in frantumi. Sfortunatamente per lui, proprio in quel momento sono passati gli agenti: il ladro ha tentato di allontanarsi, dopo aver gettato l’arnese in strada, ma è stato subito bloccato. Per lui è scatta la denuncia.