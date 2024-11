SIRACUSA – E’ ricoverato in gravi condizioni un 16enne di Pachino, nel Siracusano, investito mentre stava attraversando a piedi un tratto di strada di corso Nunzio Costa. Immediati i soccorsi al giovane che in elisoccorso è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto.