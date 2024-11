Garage rischia di scoppiare coi botti acquistati sul web

CATANIA – I poliziotti di Catania hanno hanno scovato oltre mezza tonnellata di fuochi d’artificio detenuti illegalmente da un catanese di 49 anni che li aveva acquistati sul web. L’uomo aveva trasformato il garage di casa in un vero e proprio deposito, senza licenza, con decine di scatole di botti, da rivendere durante il periodo natalizio. Il proprietario del garage ha candidamente ammesso agli agenti di aver pensato di acquistare i fuochi on line, grazie ad un contatto trovato con un reel su un noto social network, senza badare, evidentemente, ai rischi che ne derivano.

Il nucleo artificieri, una volta ispezionato il garage, ha prelevato in assoluta sicurezza le confezioni di materiale esplodente per trasportarle in un luogo sicuro, in modo da eseguire ulteriori accertamenti. L’attenzione dei poliziotti si è anche concentrata sul mazzo di chiavi tirato fuori dall’uomo per consentire la perquisizione del deposito abusivo. Gli agenti hanno notato, oltre alla chiave utilizzata dal 49enne per aprire il garage, la presenza di altre due chiavi riconducibili, evidentemente, ad altre abitazioni del catanese il quale ha risposto che quelle erano le chiavi di casa della figlia.

Qui, gli agenti durante una perquisizione hanno trovato un ulteriore nascondiglio dove erano stipate alcune scatole con all’interno fuochi d’artificio, custoditi anche in questo caso senza alcuna cura, in luoghi non idonei e umidi, tali da poterne modificare i tempi di accensione. Tutto il materiale trovato è stato sequestrato e immediatamente distrutto. Il 49enne è stato denunciato per detenzione illegale di artifizi pirotecnici.