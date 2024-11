FRANCOFONTE (SIRACUSA) – I carabinieri di Francofonte coadiuvati dall’unità cinofila antidroga dei carabinieri di Nicolosi, hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 29enne pregiudicato per reati di droga. Nel corso di una perquisizione domiciliare l’uomo ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente gettando dalla finestra del secondo piano della propria casa, dove vive con la famiglia, un barattolo e una busta di plastica trasparente contenenti rispettivamente 76 grammi di cocaina e 41 grammi di marijuana. Il ragazzo, gestendo in casa il mini-market della droga, avrebbe guadagnato dalla vendita almeno 8.000 euro. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati anche materiali vari per il confezionamento delle dosi. L’arresto è stato convalidato.