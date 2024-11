Crotone-Catania in diretta su Telecolor

La seconda di fila, la prima in trasferta. Il Catania è sempre su Telecolor. Dopo il derby con il Messina, la nostra emittente trasmetterà in diretta, in chiaro, la partita dei rossazzurri in trasferta contro il Crotone, in programma domenica alle 19.30 allo stadio Ezio Scida.

Come per la sfida con i peloritani, Telecolor, tv che ha acquisito in esclusiva i diritti relativi al club etneo, offrirà una versione extra large di Diretta Stadio: 4 ore di trasmissione a partire dalle 18.30 con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti, il racconto live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori.

In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. La telecronaca sarà affidata ad Angelo Patanè e Carlo Breve.