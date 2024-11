CATANIA – Ingresso a scuola con una brutta sorpresa oggi nell’istituto Lombardo Radice di Catania. Malgrado i controlli che il Comune ha comunicato di aver fatto ieri in tutte la scuole della città dopo la pioggia incessante degli ultimi giorni, gli alunni di alcune classi hanno trovato parti del tetto crollate e i calcinacci a terra e sui banchi. Le lezioni non sono state sospese e i ragazzi delle classi coinvolte sono stati spostati in altre aule e nell’aula magna.