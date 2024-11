Catania: tampona l’auto, poi finge di essere incinta

CATANIA – Finge di essere incinta simulando un malessere per sottrarsi alle sue responsabilità dopo un tamponamento e viene denunciata dalla polizia. A inguaiare la donna è stata la denuncia presentata a Catania da una coppia di coniugi: hanno raccontato agli agenti che mentre si trovavano a bordo della loro auto in via Gabriele D’annunzio erano stati tamponati da un’altra auto guidata da una donna che stava uscendo dal parcheggio.

La macchina speronata aveva subito dei danni alla carrozzeria, ma la donna, scesa dall’auto, aveva negato la sua responsabilità, asserendo che i graffi fossero già esistenti e aggiungendo di trovarsi in stato interessante e di sentirsi poco bene. A quel punto i proprietari dell’auto danneggiata avevano chiamato il 118, ma la tamponatrice con una chiave aveva iniziato a graffiare la fiancata dell’auto dei due coniugi, risalendo in macchina per poi allontanarsi a gran velocità. Attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità della donna, una catanese di 46 anni. e hanno appurato che in realtà non era incinta e che aveva simulato un malessere.