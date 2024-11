Catania: gioielliere rapinato e ferito a colpi di pistola

CATANIA – Momenti di paura stamattina in via Leopardi a Catania. Un gioielliere di 43 anni che camminava a piedi con uno zaino che conteneva preziosi è stato rapinato da due uomini armati. Il gioielliere ha tentato di reagire, a quel punto uno dei rapinatori ha sparato almeno quattro colpi di pistola. Uno dei colpi ha ferito al ginocchio il gioielliere che è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro. Sul posto la squadra mobile della polizia. IN AGGIORNAMENTO