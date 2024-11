CATANIA – Il liceo Cutelli e Salanitro di Catania riapre la palestra ristrutturata con i fondi del finanziamento ‘Catania città metropolitana’. All’inaugurazione in via Firenze anche il sindaco Enrico Trantino, accompagnato dagli assessori Sergio Parisi, allo Sport, e Andrea Guzzardi, alla Pubblica istruzione. Smessi gli abiti istituzionali, il sindaco ha indossato la maglia fatta realizzare dalla dirigente Elisa Colella apposta per il primo cittadino.