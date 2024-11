Blatte morte ed escrementi di topo: orrore al ristorante di Aci Castello

CATANIA – I carabinieri di Aci Castello hanno chiuso temporaneamente un ristorante sul lungomare dei Ciclopi, ad Aci Castello, e denunciato il titolare, un 65enne di Pedara. Durante i controlli sono stati trovati 100 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione: 10 di farina di riso e altrettanti di farina d’orzo; 4 di uva passa; 8 di farro e 30 di orzo, oltre a diverse decine di confezioni di pasta, cous-cous e panatura. Tutto il cibo è stato sequestrato.

I militari hanno poi accertato le carenti condizioni igienico-sanitarie, riscontrando la presenza di sporco non rimosso da tempo, in tutti i locali, e residui di cibo sotto i piani di lavoro. Oltre a questo anche gravi criticità strutturali, come la presenza di crepe e fori lungo i muri, e la zanzariera della finestra del deposito di cibo divelta, così da non impedire l’ingresso dall’esterno di blatte e roditori. E infatti, proprio nel deposito di alimenti, sono stati trovati escrementi di roditori sugli scaffali e una blatta morta in un contenitore di farina lasciato aperto. Insetti della stessa specie erano pure sotto le mensole e in un ulteriore vano deposito nel laboratorio di cucina.