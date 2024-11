Albero galleggia: rischio ‘tappo’ nel torrente Forcile

Pioggia intensa su Catania e soliti problemi a Santa Maria Goretti. Scenari non nuovi per la verità nel quartiere a pochi passi dall’aeroporto Fontanarossa. Oltre agli allagamenti, questa volta, come si osserva nel video, c’è anche il tronco di un albero nel canale Forcile che potrebbe causare non pochi problemi diventando un vero e proprio ‘tappo’ per il deflusso delle acque.



In azione anche la protezione civile comunale con le idrovore per evitare l’allagamento delle case.