A Giardini Naxos quartiere al buio da un mese

Il Codacons interviene in difesa dei cittadini del quartiere Ortogrande di Giardini Naxos, “costretti a vivere da oltre un mese in una situazione di grave disagio e pericolo a causa della mancata illuminazione pubblica. Nonostante le numerose segnalazioni inoltrate alle autorità, le lampadine dei pali della luce rimangono non funzionanti, lasciando intere strade nell’oscurità più totale. A peggiorare la situazione è il fatto che il quartiere Ortogrande già soffre da tempo del disagio relativo alla fornitura idrica, un ulteriore problema che rende insostenibile la quotidianità dei residenti”. I cittadini segnalano inoltre che il problema della mancata illuminazione non si limita al quartiere, ma interessa anche altre aree del territorio, come il lungomare e le vie centrali di Giardini Naxos. “Non è accettabile che un servizio pubblico essenziale come l’illuminazione stradale venga interrotto in modo così prolungato – sottolinea il Codacons -. La pubblica amministrazione ha l’obbligo di garantire la sicurezza e i diritti dei cittadini, e la mancata illuminazione può configurarsi come una grave violazione del principio costituzionale di tutela della persona”.