VIZZINI (CATANIA) – I vigili del fuoco di Caltagirone sono intervenuti al largo Cappuccini a Vizzini per un tir sprofondato in parte in una voragine profonda una decina di metri che si è aperta in strada: GUARDA LE FOTO. L’autista è rimasto illeso. E’ intervenuta un’autogru inviata dalla sede centrale. Sul posto la polizia municipale.