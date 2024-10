CATANIA – E’ morta a Taormina, dopo una breve malattia, la cantante Farida, che aveva 78 anni. L’artista, catanese di origine egiziana, aveva recentemente partecipato al programma ‘The voice senior’. Farida, pseudonimo di Concetta Gangi, voce del cantautorato degli anni Settanta, collaborò con artisti come Renato Zero e Franco Battiato. La cantante incise il suo primo 45 giri nel 1968, “Su per giù Superman”, tratto dalla colonna sonora del film “I tre supermen a Tokyo”. Nello stesso anno ottenne il primo significativo successo di pubblico con brani come “Non dirmi niente”, “Io per lui” e “La voce del silenzio”, adottando definitivamente lo pseudonimo di Farida. Nel 1970 partecipò al Cantagiro con il brano “Pensami stasera” e in seguito la casa discografica Rca decise di promuovere la cantante anche all’estero, soprattutto in Spagna e nei Paesi dell’Est Europa. Una delle sue incisioni maggiormente apprezzate fu l’interpretazione di “Vedrai vedrai” di Luigi Tenco, nel 1972.