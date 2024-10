Scontro auto-scooter in via Plebiscito, 19enne muore dopo 3 giorni di agonia

CATANIA – Non ce l’ha fatta Mario Giannino, il 19enne catanese rimasto coinvolto in un terribile incidente tra lo scooter sul quale viaggiava come passeggero e un’auto, in via Plebiscito, lo scorso 24 ottobre. Il ragazzo è stato condotto in gravi condizioni all’ospedale San Marco dov’è stato ricoverato per tre giorni, poi è stato trasferito in extremis al Policlinico di Catania dove però è spirato poco dopo, nella mattinata di domenica 27 ottobre. I familiari si sono affidati allo studio legale Studio3A-Valore per fare piena luce sul sinistro e sulle cure prestate al ragazzo al San Marco.

Il giovane, così come ricostruiscono gli avvocati della famiglia, era sullo scooter guidato da un amico che, a un incrocio di via Plebiscito, sarebbe entrato in collisione con un’auto il cui conducente, immettendosi sulla strada principale, non avrebbe rispettato la precedenza. Per l’impatto Giannino, che indossava il casco, è stato sbalzato dal mezzo facendo un volo di diversi metri riportando un gravissimo trauma cranico con emorragia cerebrale e fratture multiple.

Sarà comunque l’inchiesta della Procura etnea a chiarire la dinamica, le cause e tutte le responsabilità. Per adesso il pm ha aperto un procedimento penale, al momento contro ignoti, e ha posto sotto sequestro la salma sulla quale con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia. Mario Giannino lascia i genitori, due fratelli e una sorella. Bisognerà attendere il nulla osta dell’autorità giudiziaria alla sepoltura per fissare la data dei funerali.