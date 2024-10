Ruba due pc e li nasconde sotto la maglietta

CATANIA – La polizia ha denunciato un 53enne catanese per furto aggravato. La vicenda è scaturita dalla querela presentata per il furto di 2 notebook del valore di 1.700 euro, esposti all’interno di un negozio di una nota catena di elettrodomestici di via Oliveto Scammacca. Il responsabile del reparto informatica, notando l’assenza dal banco espositore di due costosi computer, ha informato il responsabile del punto vendita che a sua volta immediatamente ha avvisato la polizia.

Gli agenti, acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’autore: un uomo che si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali del negozio che, dopo essersi accertato che non ci fossero commessi nei paraggi, con mossa fulminea ha preso due notebook dall’espositore, nascondendoli sotto la maglietta per poi uscire dal negozio come se nulla fosse. Lo studio delle immagini ha consentito di risalire all’identità del malvivente, un pregiudicato con precedenti penali per reati contro il patrimonio. L’uomo, dopo essere stato rintracciato, è stato indagato per il reato di furto aggravato.