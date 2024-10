Raid: 15enne disabile colpito con chiave inglese

PALERMO – Un alunno disabile di 15 anni è stato aggredito da due coetanei davanti a una scuola di Bagheria. Una spedizione punitiva organizzata dopo una lite in classe avvenuta lo scorso 10 ottobre. Il ragazzo, che ha l’insegnante di sostegno e una disabilità cognitiva, aveva ferito con un cavatappi un compagno in classe. Due ragazzini, col volto coperto, due giorni fa lo hanno atteso fuori e lo hanno circondato e picchiato con una chiave inglese. Il ragazzino è finito al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo con ferite al volto guaribili in 10 giorni. I sospetti sono caduti su due coetanei.