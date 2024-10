Palermo, beffa nel finale

Sfuma a cinque minuti dalla fine il sogno del Palermo di sbancare Modena e di rilanciarsi nei piani alti della classifica di Serie B. Decisive le reti di Verre e Insigne per gli ospiti, nella ripresa i padroni di casa recuperano con Gliozzi e Caldara.

Il primo tempo è molto divertente e spettacolare, la prestazione dei rosanero è da manuale, se non fosse per un rigore sbagliato da Henry. La squadra allenata da Dionisi colpisce un palo dopo due minuti con Henry.

I canarini replicano con due occasioni in meno di dieci minuti. Le emozioni non mancano. Il Palermo colpisce, prima dell’intervallo, al 34′ e al 46′. Prima Verre trasforma in gol un cross di Di Francesco (foto Palermo Fc Facebook), poi Insigne raddoppia con un destro potente sotto la traversa, imbeccato da Henry. Proprio il francese fra le due reti, sbaglia un penalty, parato da Gagno.

Secondo tempo di sostanziale sofferenza per i rosa, che incassano dopo pochi minuti un gol con il neo entrato Gliozzi. E che capitolano sul finale a causa di un rimpallo, che favorisce Caldara: la sua botta di prima intenzione non dà scampo a Desplanches. Il Palermo ha gestito forse troppo a lungo il minimo vantaggio, la pressione degli emiliani è cresciuta costantemente, premiata dal pari.

MODENA-PALERMO 2-2

MODENA (4-2-3-1): Gagno 7; Dellavalle 6 (42′ st Cauz sv), Caldara 7, Zaro 5.5, Idrissi 6 (36′ st Magnino sv); Santoro 5 (1′ st Gerli 6.5), Battistella 6; Palumbo 6.5, Bozhanaj 6.5 (24′ st Duca 6), Di Pardo 5 (1′ st Gliozzi 7.5); Abiuso 5.5. In panchina: Sassi, Bagheria, Beyuku, Pergreffi, Botteghin, Cotali, Oliva. Allenatore: Bisoli 6.5.

PALERMO (4-3-3): Desplanches 6; Diakité 5.5, Baniya 6, Nikolaou 6, Ceccaroni 6.5; Verre 7 (1′ st Ranocchia 6), Gomes 5.5, Segre 6; Insigne 7 (39′ st Lund sv), Henry 5 (24′ st Brunori 6), Di Francesco 6.5 (24′ st Le Douaron 6). In panchina: Sirigu, Nespola, Buttaro, Nedelcearu, Appuah, Vasic, Di Mariano. Allenatore: Dionisi 6.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

RETI: 34′ pt Verre, 46′ pt Insigne, 2′ st Gliozzi, 40′ st Caldara.

NOTE: spettatori 10.123, di cui 1.883 ospiti. Al 39′ Gagno para un rigore a Henry. Ammoniti: Santoro, Di Pardo, Insigne, Lund, Zaro. Angoli: 7-6. Recupero: 2′; 4′.