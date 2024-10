MESSINA – Questa mattina intorno alle 10 i vigili del fuoco di Messina sono intervenuti nei pressi dell’imbarco sud di Tremestieri per il recupero di un furgone finito in mare ieri sera. I pompieri hanno imbracato il mezzo sul fondo marino portandolo a galla con i palloni gonfiabili e poi issandolo con l’autogru. Le cause dell’accaduto sono in via di accertamento. L’occupante del mezzo risulta illeso ma è stato ricoverato al Policlinico precauzionalmente.