Incidente mortale nel Catanese. Nelle prime ore della serata, ad Aci Sant’Antonio, il netturbino 34enne Bruno Barbagallo ha perso la vita in uno scontro tra una moto e un mezzo pesante che, secondo una prima ricostruzione, era in fase di manovra nei pressi di un deposito. Il motociclista avrebbe tentato inutilmente di frenare non riuscendo però a evitare l’impatto mortale.