Marito e moglie in fuga con mezzo chilo di marijuana

ACIREALE (CATANIA) – Hanno provato a liberarsi di mezzo chilo di marijuana, lanciandola dal finestrino dell’auto, ma erano seguiti da un agente libero dal servizio che ha visto tutto e che ha recuperato la droga permettendo così il loro arresto. È la vicenda che vede coinvolti una coppia di coniugi, 45 anni lui e 40 lei, arrestati nei giorni scorsi dai poliziotti di Acireale per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il poliziotto della questura etnea, libero dal servizio, percorrendo la via Sgroppillo, nella frazione Cerza di Tremestieri Etneo, ha notato un’auto, con a bordo la coppia, che procedeva a forte velocità in direzione Ficarazzi. Insospettito dall’andatura spedita dell’auto, il poliziotto, a bordo della sua macchina, ha iniziato a seguirli. La donna alla guida dell’auto, non appena si è accorata di essere seguita, ha aumentato ancor di più l’andatura proseguendo in direzione Aci Catena.

A questo punto l’agente, considerata la direzione di fuga, ha informato il commissariato di Acireale, chiedendo aiuto e fornendo le coordinate per intercettare l’auto. Arrivati in via Leonardo Vigo a Ficarazzi l’agente ha notato che l’uomo, seduto nel posto del passeggero, ha lanciato dal finestrino una busta di carta di grosse dimensioni e si è fermato per recuperarla. Nel frattempo, gli agenti di Acireale sono riusciti a intercettare e bloccare l’auto in via Nizzeti, nella frazione San Nicolò di Aci Catena. Nella busta è stato trovato circa mezzo chilo di marijuana. In casa dei due è stata trovata una macchina termosaldatrice per sottovuoto con 19 sacchetti di plastica identici a quello contenente la marijuana e un bilancino elettronico di precisione. La coppa è stata condotta nel carcere di Piazza Lanza.