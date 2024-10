PARTANNA (TRAPANI) – Si chiamava Calogero Ingoglia e aveva 25 anni la vittima dell’incidente stradale che si è verificato ieri sera in via Castelvetrano a Partanna. Il ragazzo era in sella alla sua moto assieme a un amico quando, per cause che sono in corso di accertamento, è finito a terra. L’impatto per Ingoglia è stato mortale. L’amico per le gravi ferite riportate è stato trasferito dapprima in ospedale a Castelvetrano e poi a Palermo. Indagano i carabinieri.