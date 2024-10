CATANIA – Nel mese di settembre 170 verbali per un ammontare di 56,600 euro e 7 provvedimenti penali. E’ il bilancio della lotta agli incivili catanesi che gettano rifiuti per strada, incuranti delle regole. In gran parte le multe sono scattate grazie all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza nelle zone dove abitualmente si formano le micro discariche e laddove è più diffusa la violazione della raccolta porta a porta.