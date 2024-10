Frana la montagna, rocce colpiscono le case

PALERMO – Parte di un costone roccioso è caduto su alcune palazzine nella zona di via Altofonte a Palermo. La frana ha interessato tre palazzine in via Salita Mulini Vittorio. A marzo scorso c’era stata già un piccolo distacco e anche allora come la scorsa notte sono intervenuti i vigili del fuoco. Questa volta, dopo le piogge dei giorni scorsi, la massa di terra caduta è stata più cospicua. Dopo avere messo in sicurezza la zona le squadre di soccorso hanno inviato la nota di intervento agli uffici comunali per valutare la situazione della montagna e predisporre interventi per la messa in sicurezza. Al momento sono interdetti i terrazzini delle abitazioni che danno dal lato della montagna.