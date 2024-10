Scena surreale a Catania, dove a causa del nubifragio in via Etnea si è formato il solito fiume. Così i negozianti si sono ritrovati di fronte a questa scena: uno scooter galleggiante seguito da un uomo che non riusciva a sottrarsi alla corrente. Provvidenziale l’intervento di una donna, che lo ha afferrato e portato davanti a un negozio.