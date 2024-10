ENNA – L’autostrada A19 sarà chiusa temporaneamente, all’altezza di Enna, dalle 22 di stasera e fino alle 6 di domani mattina per consentire i lavori di demolizione della campata n. 7 del sovrappasso in prossimità dello svincolo di Enna. La Regione siciliana ha illustrato quali sono le porzioni chiuse: in direzione Catania, tra lo svincolo di Enna e lo svincolo Mulinello; in direzione Palermo tra lo svincolo Mulinello e l’area di sosta Ferrarelle. I mezzi pesanti potranno rientrare in autostrada dallo svincolo di Caltanissetta. “Il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi segnalati sul posto per ridurre l’impatto sul flusso automobilistico” si legge sulla pagina social della Regione siciliana.