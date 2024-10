PALERMO – Due auto in fiamme sull’autostrada Palermo-Catania e tutte e due nel tratto Altavilla Casteldaccia in direzione del capoluogo. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme nel primo caso si sono sprigionate in una Minicooper questa mattina. Il traffico è stato rallentato in direzione di Palermo anche nel pomeriggio quando il rogo è divampato da una Seat Ibiza con impianto a gpl.