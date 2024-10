Droga nei bidoni nelle stradine di San Berillo

CATANIA – Durante controlli effettuati nei giorni scorsi dalla polizia di Catania, nel quartiere San Berillo, in pieno centro storico, grazie anche al fiuto del cane antidroga Maui, sono stati scovati diversi involucri di hashish e marijuana, che erano nascosti sotto bidoni o negli anfratti dei muri delle stradine. Sequestrati in tutto 225 grammi di droga. Il controllo ha riguardato via delle Finanze, via Pistone, via Buda, via Carro, via Reggio e via De Marco, ma è stato esteso anche alle vie limitrofe, ossia via Di Prima, via Luigi Sturzo e via Sada, nonché alle strade che collegano piazza Borsellino alla stazione ferroviaria.

Sono state identificate 125 persone e controllate 53 vetture, con contestazione di violazioni alle norme del Codice della strada nei confronti di due conducenti, in un caso per assenza dell’assicurazione per la responsabilità civile, con conseguente sequestro del mezzo, nell’altro caso, invece, per guida di un’auto sottoposta a sequestro. Per le violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni per un 5.300 euro. Inoltre, è stato richiesto l’intervento della ditta affidataria dei servizi di nettezza urbana per rimuovere alcuni rifiuti ingombranti abbandonati per strada.