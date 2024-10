Sono stati annullati gli spettacoli del musical Mare Fuori previsti a Catania al teatro Metropolitan sabato 2 novembre, e a Palermo al teatro Biondo martedì 5 novembre. Si specifica che tale decisione è scaturita da motivi tecnico-organizzativi e che pertanto non vi è alcuna responsabilità né della produzione Best Live né dei teatri prescelti. Il rimborso dei biglietti sarà effettuato nei punti vendita dove sono stati acquistati entro e non oltre il 5 dicembre 2024.