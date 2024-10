CATANIA – La polizia ha denunciato un pregiudicato catanese di 48 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti del nucleo motovolanti insieme alla squadra cinofili, si sono avvicinati a un garage seminterrato chiuso da un lucchetto, dove l’infallibile fiuto del cane antidroga Maui ha permesso ai poliziotti di scoprire, nel corso della perquisizione del locale, varie tipologie di droga. In particolare, sono stati trovati e sequestrati 17 grammi di marijuana, 6 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, nonché un bilancino di precisione. Il proprietario del garage, pregiudicato per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e attualmente sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato denunciato.