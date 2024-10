CATANIA – I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un 22enne per detenzione e porto illegale di arma clandestina. Aveva in auto con una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, con una cartuccia in canna e altre tre nel caricatore. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere. Altri due giovani, di 19 e 22 anni, che erano con lui sono risultati completamente estranei alla vicenda.