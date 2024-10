CATANIA – Erano state già trovate delle irregolarità a giugno in materia di tutela dei lavoratori. Ma il 42enne titolare della macelleria equina di via Della Concordia, nel quartiere di San Cristoforo, è andato avanti senza tenere conto del provvedimento di sospensione dell’attività. Inoltre avrebbe falsificato l’attestato di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Per lui dunque doppia denuncia e sanzioni per quasi 10 mila euro.