CATANIA – La polizia di Catania ha multato un parcheggiatore in piazza Aldo Moro, dove nei pressi dell’ex centro commerciale Vulcania chiedeva insistentemente soldi ai clienti di una nota palestra, precisamente all’interno di un parcheggio pubblico tra via Castorina e via Gozzano. Il 48enne catanese non aveva precedenti specifici, nel caso di recidiva verrà denunciato.