Attacchi a ministero della Giustizia: hacker è di Gela

NAPOLI – E’ più volte è entrato nei sistemi informatici del ministero della Giustizia e di altri importanti società e aveva le competenze per bloccarli l’hacker di 24 anni di Gela a cui è stato notificato un arresto da parte della polizia postale al termine di una indagine coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e dal pool reati informatici della Procura di Napoli. L’hacker, impiegato informatico a Roma, è riuscito ad acquisire anche fascicoli di indagine coperti da segreto investigativo. L’inchiesta durata diversi anni, ha coinvolto diverse procure. Tra i sistemi informatici violati anche quelli della guardia di finanza, di Tim e di Telespazio. Il 24enne è accusato di accesso abusivo aggravato alle strutture e diffusione di malware e programmi software in concorso con ignoti.

“E’ stata una minaccia grave e ha provocato danni alla sicurezza”, ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Secondo quanto si è appreso, tra i fascicoli coperti da segreto investigativo non compaiono quelli relativi a indagini antiterrorismo, ma l’hacker utilizzando cinque identità fittizie si è appropriato di dati sensibili riguardanti la criminalità organizzata. Le prime violazioni sono state scoperte a Napoli. I dettagli dell’inchiesta sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e il coordinatore del pool reati informatici Vincenzo Piscitelli. Nella notte la polizia giudiziaria ha eseguito una perquisizione durante la quale è stata scoperta una ingente mole di dati.

“Dopo avere compreso la pericolosità del soggetto arrestato – ha detto Gratteri – abbiamo deciso di non usare più mail, WhatsApp e altri strumenti simili, anzi siamo tornati alla carta per timore che potesse intercettare qualcosa”. La decisione di tornare alle riunioni in presenza e al trasferimenti degli atti “pro manibus” è stato adottato dopo un attacco durante il quale, ha spiegato Gratteri, l’hacker “ha tentato di entrare nelle mail di alcuni magistrati”.