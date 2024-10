Asini in pista a Fontanarossa: scoperto allevamento abusivo

CATANIA – Blitz della polizia di Catania in un grande parcheggio, nella zona Fontanarossa, dove è stato scoperto un allevamento di asini del tutto abusivo. Appena qualche giorno fa, alcuni animali erano fuggiti, raggiungendo la pista dell’aeroporto. Gli agenti hanno rilevato l’assenza di tutte le autorizzazioni per l’attivazione e lo svolgimento dell’attività di allevamento e il titolare è stato sanzionato per 1.500 euro. Inoltre, sono state riscontrate altre gravi irregolarità, a cominciare dalla mancata esibizione del test per la ricerca di malattie infettive, per la quale è stata elevata una sanzione di 3.300 euro. Altri 3.000 euro di multe sono scattate perché gli animali erano privi di tracciabilità.