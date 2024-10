PALERMO – È stato ritrovato morto l’anziano di 86 anni, Salvatore Valoroso, che era scomparso da 48 ore tra Partinico, Montelepre e Giardinello, nel Palermitano. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, alcune squadre di volontari della protezione civile e i carabinieri. Questa mattina in un campo era stata trovata l’auto. Adesso si attende il medico legale per accertare le cause della morte. Tra le ipotesi c’è che l’anziano sia caduto in un dirupo e sia deceduto.