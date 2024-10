La protezione civile ha diramato un’allerta arancione per intense precipitazioni dalle 16 di oggi e fino alle 24 nelle zone del Messinese e Catanese nella costa ionica. Allerta gialla per dalla mezzanotte e per 24 ore nella zone di Catania, parte del Messinese interno e nelle zone di Caltanissetta e Siracusa. Già in mattinata colpite da nubifragio Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo: possibili improvvisi innalzamenti dei torrenti e ondate di piena lungo le coste.