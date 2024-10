Agguato a colpi di mazza da baseball

PACHINO (SIRACUSA) – Gli agenti del commissariato di Pachino hanno denunciato due tunisini di 28 e 24 anni: il primo per danneggiamento ed entrambi per porto di oggetti atti a offendere. I poliziotti sono intervenuti in corso Nunzio Costa, dove il 28enne, dopo aver fermato la marcia dell’auto sulla quale viaggiava bloccando il traffico, sarebbe sceso dalla sua auto e, con una mazza da baseball, avrebbe sfondato il lunotto posteriore di una vettura parcheggiata, tentando di colpire anche il proprietario che si trovava nell’abitacolo e con il quale, qualche giorno prima, aveva avuto una lite. La vittima, un tunisino di 24 anni, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere poiché nascondeva, all’interno del bagagliaio, una mazza da baseball. Per entrambi è in corso la procedura per l’avviso orale.