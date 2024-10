MARSALA – Sei anni di carcere, come richiesto dal pm Roberto Piscitello, sono stati inflitti dal tribunale di Marsala a un anziano muratore processato per abusi sessuali su una bambina di nove anni. Il fatto, subito denunciato ai carabinieri, sarebbe accaduto il 23 novembre 2021 in una contrada del versante nord marsalese. Nel corso del processo, sono state ascoltate le due insegnanti elementari con cui l’alunna si confidò, l’indomani, a scuola.